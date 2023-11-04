تركيا تعلن شن ضربات جوية على 15 هدفا عماليا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية إن الجيش نفذ ضربات جوية في إقليم كوردستان العراق اليوم السبت، ودمر 15 هدفا لحزب العمال الكوردستاني، مضيفة أنه تم "تحييد" العديد من المسلحين.

وفي بيان نشرته على منصة X تويتر سابقا؛ ذكرت الوزارة أن الأهداف التي أصيبت خلال الضربات شملت كهوفا وملاجئ ومنشآت تخزين يعتقد أن المسلحين موجودون بها. وأضافت أن الضربات استهدفت منطقة هاكورك في اقليم كوردستان.