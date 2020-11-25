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تركيا تعلن حصيلة قياسية بوفيات كورونا: بعض المناطق تشهد ذروة ثالثة من الوباء

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-25T18:18:51+0000
تركيا تعلن حصيلة قياسية بوفيات كورونا: بعض المناطق تشهد ذروة ثالثة من الوباء

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن بعض المناطق في البلاد تشهد ذروة ثالثة من وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تركيا سجلت مستوى قياسيا جديدا في الوفيات جراء الفيروس.

وذكر قوجة الأربعاء، أن ولايات إسطنبول وإزمير وقوجه إيلي وغازي عنتاب بين المناطق التي تشهد "ذروة ثالثة" من الجائحة.

وأشار إلى أن تركيا سجلت 6814 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، و168 حالة وفاة، في مستوى قياسي جديد للوفيات اليومية.

ولأول مرة منذ يوليو الماضي، أعلن الوزير التركي عن حصيلة الإصابات التي ضمت الحالات بدون أعراض وبلغت 28351 إصابة، وأضاف أن عدد المرضى بحالة خطيرة بلغ 4641 شخصا.

وكان قوجة قد أعلن عن "ذروة ثانية" لانتشار فيروس كورونا في تركيا في أوائل سبتمبر الماضي.

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