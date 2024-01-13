تركيا تعلن حصيلة جديدة لقتلى"العماليين" في إقليم كوردستان وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق وسوريا، إلى 23 عنصراً، ضمن عمليات تنفذها أنقرة رداً على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع العماليين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في الإقليم.

وفي وقت سابق، أعلنت الدفاع التركية تدمير 29 هدفاً لحزب العمال الكوردستاني، شملت مخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية في مناطق هاركوك وغارا وجبال قنديل، وأهدافاً أخرى شمالي سوريا.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، ضمن إقليم كوردستان.