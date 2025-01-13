تركيا تعلن تحييد 6 "عُماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الإثنين، تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته وكالة "الأناضول" التركية، إن "القوات التركية حيدت 3 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية (المخلب – القفل) شمالي العراق".

وأضافت "كما تم تحييد 3 آخرين من عناصر الحزب في سوريا، ضمن منطقة عملية (نبع السلام) شمالي البلاد"، مبينة أن "القوات المسلحة التركية ستواصل تنفيذ عمليات خاطفة وسريعة".

وتنفذ تركيا عمليات ملاحقة لحزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا، وغالبا ما تعلن عن تحييد قيادين وعناصر في الحزب، ضمن عملياتها العسكرية.