تركيا تعلن تحييد 6 عماليين بعمليات عسكرية في سوريا والعراق

تركيا تعلن تحييد 6 عماليين بعمليات عسكرية في سوريا والعراق
2024-12-17T08:54:17+00:00

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني خلال عمليات عسكرية شمالي سوريا والعراق.

وذكرت في بيان أن القوات التركية حيدت 4 من عناصر "واي بي جي/ بي كي كي" في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بتحييد الجيش التركي عنصرين من حزب العمال في منطقة عمليات "القفل - المخلب" شمال العراق.

وأكد البيان على مواصلة القوات التركية بكل حزم مكافحة الحزب المناهض للنظام في انقرة بمصدره.

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