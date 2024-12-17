تركيا تعلن تحييد 6 عماليين بعمليات عسكرية في سوريا والعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الثلاثاء، تحييد 6 عناصر من حزب العمال الكوردستاني خلال عمليات عسكرية شمالي سوريا والعراق.

وذكرت في بيان أن القوات التركية حيدت 4 من عناصر "واي بي جي/ بي كي كي" في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا.

وفي سياق متصل، أفادت الوزارة بتحييد الجيش التركي عنصرين من حزب العمال في منطقة عمليات "القفل - المخلب" شمال العراق.

وأكد البيان على مواصلة القوات التركية بكل حزم مكافحة الحزب المناهض للنظام في انقرة بمصدره.