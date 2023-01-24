تركيا تعلن "تحييد" 506 من عناصر حزب العمال في كوردستان العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الثلاثاء، تحييد 506 من عناصر حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة خلال عملية "المخلب ـ القفل" الجارية في اقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية، في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وأوضح أكار أن القوات التركية أوشكت على "تطهير" منطقة زاب في كوردستان العراق من عناصر الحزب، مشيرا أن 302 كيلو متر من الحدود التركية العراقية أصبح آمنا تماما.

وأكد أن قوات بلاده ستواصل مكافحة تلك التنظيمات داخل البلاد وخارجها، بهدف تحقيق أمن البلاد والمواطنين، مشددا على أن تركيا تحترم سيادة ووحدة أراضي دول الجوار وخاصة سوريا والعراق، وفق قوله.

وفي 17 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد حزب العمال الكوردستاني "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في اقليم كوردستان العراق.