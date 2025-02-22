تركيا تعلن تحييد 5 عمّاليين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، عن تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكوردستاني شمال إقليم كوردستان العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد تلك العناصر بغارة جوية على مواقع الحزب في منطقة "كارة" بشمال إقليم كوردستان العراق، وفقاً لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وفي نيسان/أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال إقليم كوردستان العراق، التي يشن منها الحزب هجمات على الداخل التركي.

وبحسب بيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص منهم مدنيون وعسكريون خلال أنشطته المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.