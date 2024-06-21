تركيا تعلن تحييد 4 عناصر من العمال الكوردستاني شمالي أربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، تحييد 4 عناصر من حزب العمال الكوردستاني في منطقة جبلية شمالي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإرهابيين تم تحييدهم إثر غارة جوية بمنطقة قنديل، الواقعة شمالي أربيل.

وتقول تركيا إن حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة يتواجد في سفح جبل قنديل.

يشار الى ان الجيش التركي يقصف وبشكل شبه مستمر مناطق في اقليم كوردستان بذريعة استهداف مواقع لحزب العمال الكوردستاني المعارض لنظام أنقرة.