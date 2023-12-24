تركيا تعلن تحييد 25 عمالياً ومقتل واصابة مثلهم من جنودها في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، يوم الأحد، تحييد 25 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني خلال يومين ليرتفع الإجمالي منذ بداية العام إلى ألفين و156.

وأوضح غولر في بيان نشره حساب الدفاع التركية على منصة "إكس" ، أنه عقب تحييد 13 عنصرا السبت تم تحييد 12 آخرين في العمليات الجوية التي تستهدف الحزب شمالي سوريا والعراق.

وأكد غولر أن العمليات ستستمر بغض النظر عمن يدعمها، حتى تطهير المنطقة من الـpkk.

وأشار إلى مقتل 12 جنديا وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وذكر أن الأهداف المستهدفة في شمالي العراق وسوريا تم ضربها بنجاح كبير من قبل المقاتلات التركية.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان ليل السبت الأحد، أن غولر قاد وأدار العمليات الجوية التي أسفرت عن تدمير 29 هدفا للعمال الكوردستاني شمالي العراق وسوريا.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في انقرة، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.