تركيا تعلن تحييد 21 "عُمالياً" شمالي العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، تحييد 21 عضوا من حزب العمال الكوردستاني، في العمليات الأخيرة التي أجريت في شمال العراق وسوريا.

وبحسب بيان للدفاع التركية، جرت العمليات في منطقتي درع الفرات ونبع السلام، مؤكدة على الجهود الجارية لمواجهة حزب العمال، ووحدات حماية الشعب.

وأضاف البيان: "ما زلنا نتخذ تدابير وقائية ومدمرة ضد محاولات هجوم حزب العمال الكوردستاني،،وحدات حماية الشعب".

وكانت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، قد أعلنت يوم الأربعاء، أن استخبارات بلادها "حيّدت" القيادي في حزب العمال الكوردستاني "فرات سيريهان" المطلوب بالنشرة الرمادية، من خلال عملية في شمال العراق (اقليم كوردستان).

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر في الاستخبارات التركية، قولها، إن "سيريهان هذا الاسم الحركي لـ "هوكير باطمان"، خطط لعملية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".

وأضافت أن الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لحزب العمال في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" باقليم كوردستان العراق.

وأوضحت أن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من عناصر الحزب برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية.