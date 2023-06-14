تركيا تعلن "تحييد" مسؤول بالقوات الخاصة لحزب العمال الكوردستاني شمالي العراق

شفق نيوز/ أفادت مصادر دبلوماسية تركية، يوم الأربعاء، أن الاستخبارات التركية حيدت قياديا حزب العمال الكوردستاني، مسؤول عن هجوم أودى بحياة شرطي في إزمير عام 2017، وذلك من خلال عملية خاصة في شمال العراق، بحسب ما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الأربعاء.

ووفقا لتلك المصادر، الاستخبارات التركية بدأت تعقب القيادي عبد القهار قره ساتش، واسمه الحركي "أليشر تشيا"، وهو من أصدر تعليمات شن هجوم على قصر العدل في إزمير في 2017، ما أسفر عن مقتل الشرطي فاتح سكين، وكاتب العدل موسى جان.

وأضافت أن قره ساتش يعد من مخططي الهجوم المذكور، وأنه مدرج على اللائحة الرمادية للمطلوبين، وهو أحد مسؤولي ما يعرف بقوات حزب العمال الكوردستاني الخاصة.

وأوضحت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من تحييد قره ساتش في عملية خاصة شمالي العراق.

ولفتت إلى أنه شارك في أنشطة حزب العمال بسوريا والعراق، وساهم في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد تركيا بواسطة نماذج طائرات مسيرة.