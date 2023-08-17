تركيا تعلن "تحييد" أكثر من 1000 عنصر عمّالي في سوريا والعراق منذ مطلع 2023

شفق نيوز/ أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، يوم الخميس، أن قوات بلاده حيدت 1062 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقال آق تورك في إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1062 عنصرا من الحزب منذ مطلع العام، بينهم 67 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق في منطقة "المخلب - القفل" في إقليم كوردستان العراق، مشيرا إلى ضبط ذخائر مختلفة بكميات كبيرة في المنطقة خلال الأسبوع الفائت.