تركيا تعلن "تحييد" قرابة 1200 عمّالي داخل البلاد وفي سوريا والعراق

شفق نيوز/ أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، الخميس، أن قوات بلاده حيدت 1185 عنصرا من حزب العمال الكوردستاني والاجنحة المحلية التابعة لها داخل البلاد وسوريا والعراق وذلك منذ مطلع العام الجاري.

وقال آق تورك في إحاطة إعلامية إن القوات المسلحة تمكنت من تحييد 1185 عنصرا من الحزب منذ مطلع العام، بينهم 39 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر عنصر من حزب العمال والأجنحة المحلية الموالية لها.