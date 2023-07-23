تركيا تعلن "تحييد" المسؤول عن حرائق الغابات بعملية في اقليم كوردستان

قالت الاستخبارات التركية، إنها تمكنت من تحييد قيادي في حزب العمال الكوردستاني متهم بالمسؤولية عن حرائق الغابات في تركيا في العام 2021، وذلك في عملية نفذتها شمالي العراق، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية وقولها، إن "الاستخبارات التركية حيّدت قبل فترة بعملية لها بمنطقة "غارا" شمالي العراق (إقليم كوردستان)، "أوزغور ألب أرسلان" المعروف باسمه الحركي أوزغور شورش".

وأضافت أن "المذكور هو المسؤول عن إصدار تعليمات لإشعال الحرائق بالغابات التركية بولايات موغلا ومرسين وهطاي وأنطاليا وقضاء منافغات التابع لها عام 2021"، ما أدى إلى احتراق 150 ألف هكتار من الغابات الطبيعية.

كما أشارت المصادر إلى أن "شورش" هو مؤسس ما يسمى بمجموعة "أبناء النار" داخل حزب العمال، حيث "كان يتابع إضرام النيران بالغابات التركية لحظة بلحظة".

ووفقا للمصادر، فإن "شورش" كان "ضمن الفئة الخضراء في قائمة المطلوبين".