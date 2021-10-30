تركيا تعلن إبعاد 8500 مقاتل اجنبي من أراضيها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم السبت، أنها أبعدت اكثر من 8500 مقاتل اجنبي من اراضيها منذ بداية الحرب في سوريا قبل اكثر من 10 اعوام.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، ان المبعدين المشتبه بهم كإرهابيين من 102 دولة، بما في ذلك 44 من الولايات المتحدة، و1075 من دول الاتحاد الأوروبي.

واشار بيان الوزارة التركية الى انه تم خلال الشهور العشرة من هذا العام، ترحيل 61 مشتبها به من 8 دول في الاتحاد الاوروبي.

واوضح ان 8585 مقاتلا "جرى ترحيلهم نتيجة جهود تركيا لتأمين أمنها داخل الحدود وخارجها" منذ العام 2011.

وجاء هؤلاء من بلدانهم الأصلية بهدف الالتحاق بمجموعات مثل تنظيم داعش وحزب العمال الكوردستاني او مجموعات مرتبطة به في سوريا.

ولفتت الصحيفة الى ان تركيا تشن ثلاث حملات عسكرية في الشمال السوري منذ العام 2016 ولها بوجود عسكري في محافظة إدلب ومناطق اخرى داخل الحدود السورية، كما تقوم حاليا بعمليات ضد حزب العمال الكوردستاني في شمال العراق.

واشارت "واشنطن بوست" الى ان تنظيم داعش نفذ العديد من الهجمات الارهابية الكبيرة داخل الأراضي التركية عامي 2015 و 2016 بعد ان انضمت تركيا الى التحالف الدولي لمحاربة الارهاب، وهي هجمات اوقعت مئات القتلى.