تركيا تعلن السيطرة على حرائق الغابات في الجنوب

شفق نيوز / أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، يوم الأربعاء، سيطرة فرق الإطفاء على حرائق الغابات "إلى حد كبير" في قضاء مرمريس بولاية موغلا في جنوب غربي البلاد.

وذكر الوزير التركي، أن "عمليات الإطفاء استمرت بشكل مكثف مدة 15 ساعة، وأنه تمت السيطرة على جزء كبير من الحرائق"، لافتاً إلى أن "حرائق أخرى اندلعت في منطقتي داتشا وفتحية في الولاية بوقت مبكر صباح اليوم، وتمت السيطرة عليها في الحال".

وأضاف أن "20 مروحية و14 طائرة شاركت في إخماد الحريق، بجانب العديد من المركبات التابعة لمديرية الغابات، وإدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)".