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تركيا تعلن اغلاقاً شاملاً لنحو 20 يوماً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-26T17:19:51+0000
تركيا تعلن اغلاقاً شاملاً لنحو 20 يوماً

شفق نيوز/ أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، عن اغلاق كامل في البلاد، تشديداً للإجراءات المتعلقة بالوقاية من فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).

وقال أردوغان، بعد اجتماع مغلق مع وزرائه، أن الحظر الكلي يبدأ اعتبارًا من السابعة من مساء الخميس المقبل، 29 من نيسان الجاري وحتى الاثنين 17 من أيار المقبل.

وأضاف الرئيس التركي أن المطاعم ستبقى تعمل بخدمات التوصيل، والمواصلات ستعمل بنصف طاقتها.

وأعلن أردوغان إيقاف التعليم المباشر في جميع الصفوف من دون استثناء وتأجيل الامتحانات.

وأضاف نبذل جهدنا لتخفيض الأرقام في الإصابات، إلى أقل من خمسة آلاف لتجنب فواتير كبيرة على صعيد البلاد، مشيرًا إلى أن المستشفيات التركية، لا تعاني من عراقيل جراء الفيروس حتى الآن.

وكانت تركيا سجلت رقمًا قياسيًا بعدد الإصابات والوفيات يوميًا بلغت ذروتها في 21 من نيسان، من تسجيل 62 ألف إصابة.

ثم انخفضت الإصابات لتسجل أمس الأحد 38 ألف إصابة و339 وفاة، بحسب أرقام وزارة الصحة التركية.

وتجاوز عدد جرعات لقاحات “كورونا” المعطاة في تركيا نحو من 21 مليون جرعة.

وكانت السلطات التركية فرضت إجراءات حظر جزئي يومي من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحًا في أيام الأسبوع، وحظر كامل يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

وتستمر مراحل التطعيم بلقاح ضد فيروس “كورونا” في تركيا، في إطار مكافحة انتشاره، ويمكن للأشخاص الراغبين بأخذ اللقاح تحديد موعد حسب ترتيب أولوية التطعيم من وزارة الصحة التركية.

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