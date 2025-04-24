تركيا تعلن "استسلام" خمسة عمّاليين لقواتها شمال العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن تسليم خمسة عناصر من حزب العمال الكوردستاني أنفسهم شمال العراق.

وقال المتحدث الإعلامي لوزارة الدفاع، زكي أكتورك، في تصريح صحفي، إنه خلال الأسبوع الماضي، استسلم خمسة من حزب العمال الكوردستاني، ثلاثة منهم فروا من شمال العراق، واثنان استجابوا لنداء الاستسلام بعد رصدهم في كهف شمال العراق.

وحول أمن الحدود، ذكر أكتورك، أن القوات التركية ألقت القبض على 97 شخصاً كانوا يحاولون العبور بشكل غير قانوني.

وأكد أكتورك، أن القوات التركية تواصل محاربة جميع المخاطر التي تهدد تركيا وشعبها.

وفي 27 شباط/فبراير 2025، وجّه زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، عبد الله أوجلان، دعوة تاريخية من سجنه في جزيرة إمرالي، حثّ فيها حزبه على إلقاء السلاح وحلّ نفسه.

وأعرب أوجلان في رسالته عن تحمّله "المسؤولية التاريخية" لهذه الدعوة، مشددًا على ضرورة انتقال النضال من السلاح إلى الساحة السياسية.

ولقيت هذه الدعوة ترحيباً دولياً، حيث وصفها البيت الأبيض بأنها "تطور كبير" من شأنه تعزيز السلام في المنطقة المضطربة، معرباً عن أمله في أن تسهم في تهدئة حلفاء الولايات المتحدة في تركيا بشأن شركائها في مكافحة داعش بشمال شرق سوريا.