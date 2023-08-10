تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش في هجوم "عمالي"
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش التركي إلى 6 عناصر منذ أمس الأربعاء، نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين عماليين في إقليم كوردستان العراق.
وتأتي عملية إطلاق النار في منطقة عمليات الجيش التركية المسماة المخلب-القفل، المستمرة منذ أكثر من عام، فيما هدد متحدث باسم وزارة الدفاع بملاحقة المسلحين حتى آخر مسلح والقضاء عليهم.
وأعلنت الوزارة تحييد 4 من عناصر العمال الكوردستاني ممن قاموا بالهجوم، الأربعاء، ومن بينهم مخطط الهجوم.
İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı… pic.twitter.com/gSaTmtagCr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 10, 2023