تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى الجيش في هجوم "عمالي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش التركي إلى 6 عناصر منذ أمس الأربعاء، نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين عماليين في إقليم كوردستان العراق.

وتأتي عملية إطلاق النار في منطقة عمليات الجيش التركية المسماة المخلب-القفل، المستمرة منذ أكثر من عام، فيما هدد متحدث باسم وزارة الدفاع بملاحقة المسلحين حتى آخر مسلح والقضاء عليهم.

وأعلنت الوزارة تحييد 4 من عناصر العمال الكوردستاني ممن قاموا بالهجوم، الأربعاء، ومن بينهم مخطط الهجوم.