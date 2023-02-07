تركيا تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4544 قتيلاً وأكثر من 26 ألف مصاب

شفق نيوز/ أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد إلى 4544 شخصاً.

كما أفادت بأن الزلزال تسبب بإصابة 26.725 شخصاً.

من جانبه قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن "محنة الزلزال الحالية، هي أكبر كارثة طبيعية واجهناها في تاريخ الجمهورية التركية".

وأوضح سليمان صويلو أن "عدد المباني التي تدمّرت تماما في ولاية كهرمان ماراش التركية (لوحدها)، 941 مبنى وفق الإحصاءات الرسمية، وتقديراتنا أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير".