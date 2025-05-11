تركيا تعرض وساطتها مجدداً بين موسكو وكييف

شفق نيوز/ كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، عن استعداد بلاده الكامل لاستضافة مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن "فرصة السلام لا تزال قائمة، ويجب اغتنامها قبل فوات الأوان".

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع أردوغان، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رحّب فيه بدعوة الأخير إلى عقد اجتماع في إسطنبول بتاريخ 15 أيار/ مايو.

وأشار أردوغان، إلى أن "تركيا مستعدة لتوفير كل ما يلزم من دعم لوجستي وسياسي لإنجاح أي مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء الحرب".

وفي اتصال منفصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شدد أردوغان على أن أنقرة ترى في المرحلة الحالية "نقطة تحول تاريخية" نحو إحلال السلام، مؤكداً استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن، بما في ذلك استضافة المحادثات، لدعم التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بين الطرفين.

هذا وقد أعلن الرئيس الروسي، الخميس الماضي، رغبته في إجراء محادثات "جادة" مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو لم تغلق يوماً باب الحوار.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد أعرب عن استعداد بلاده للانخراط في التفاوض، بشرط أن توافق موسكو أولاً على وقف شامل لإطلاق النار.