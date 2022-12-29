تركيا تعتقل 40 داعشيا ينشطون بسوريا والعراق

شفق نيوز/ ألقت السلطات التركية القبض على 40 أجنبيا متهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" في ولاية بورصة غربي البلاد والعاصمة أنقرة، وفقا لوكالة "الأناضول" اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن فرق مكافحة الإرهاب داهمت بشكل متزامن، صباح اليوم، مواقع إقامة المتهمين، إثر رصدها ارتباطهم وقيامهم بنشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق.

وتمكنت الفرق من إلقاء القبض على 16 شخصا في ولاية بورصة يحملون جنسيات سوريا والعراق وأذربيجان، إضافة إلى 24 أجنبيا آخرين في أنقرة، لم تحدد جنسياتهم.