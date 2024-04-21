تركيا  تعتقل 36 شخصاً على صلة بتنظيم داعش

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم الأحد، اعتقال 36 شخصا للاشتباه في وجود صلة بينهم وبين تنظيم داعش الإرهابي، خلال عمليات نُفذت في 4 مناطق.

وقال يرلي قايا في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا) إن الشرطة احتجزت مشتبها بهم وُجد أنهم كانوا نشطين في صفوف تنظيم داعش وأنهم ساعدوا في تمويل التنظيم الإرهابي وتزويده بالامدادات.

وأوضح أن الشرطة ضبطت عدة بنادق ومسدسات غير مرخصة في إطار العمليات.

وفي 6 نيسان/ أبريل الجاري أعلنت تركيا، اعتقال 48 شخصا للاشتباه في أنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال علي يرلي قايا، في ذلك الوقت إن هذا الإجراء يتعلق بإطلاق نار في كنيسة سانتا ماريا بمدينة إسطنبول في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، أوقفت القوات الأمنية التركية 32 شخصًا يشتبه بارتباطهم بأعضاء في تنظيم "داعش"، كانوا يخططون لشنّ هجمات على كنائس ودور عبادة يهودية والسفارة العراقية.

وكثّفت تركيا في الأشهر الأخيرة عملياتها ضد أعضاء تنظيم "داعش" الذي كان قد تبنّى عدداً من الهجمات الدامية في تركيا، من بينها هجوم في 2017 في ملهى ليلي في إسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصًا.