تركيا تعتقل 16 شخصا يُشتبه بانتمائهم لداعش والقاعدة في سوريا والعراق

أوقفت الشرطة التركية، الخميس، 16 أجنبيا في عملية أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين بمدينة إسطنبول، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول أطلقت عملية لتوقيف المشتبه بهم المنخرطين في أنشطة مرتبطة بالتنظيمين المذكورين في مناطق الصراع (سوريا، العراق).

وأضاف أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب داهمت 14 موقعا في 7 مناطق بإسطنبول، ما أسفر عن توقيف 16 أجنبيا، يشتبه بأنهم "مقاتلين إرهابيين أجانب" و"يشكلون خطرا على البلاد".