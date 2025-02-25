تركيا تعتقل متهماً بتفجير دموي عند الحدود السورية – اللبنانية
شفق نيوز/ ألقت الاستخبارات التركية، يوم
الثلاثاء، القبض على أحد منفذي هجوم ريحانلي، في ولاية هاطاي عام 2013 بينما كان
على وشك الفرار من سوريا إلى لبنان.
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن الاستخبارات
التركية حددت موقع "تمير دكانجي" بسوريا، الذي ساعد في جلب المتفجرات
المستخدمة في الهجوم إلى تركيا عن طريق البحر ووفر مركبات لنقل المتفجرات قبيل
الهجوم.
وأضافت المصادر أن "دكانجي" كان
يستعد للهروب إلى لبنان، وكان يخطط لتنفيذ عملية ضد ممثلي تركيا في الخارج، وكان
يبحث عن جواز سفر مزور لهذا الغرض.
وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على
"دكانجي"، المدرج في الفئة البرتقالية على قائمة الأشخاص المطلوبين
بتهمة الإرهاب، خلال عملية نفذتها المخابرات التركية على الحدود السورية
اللبنانية، وتم إحضاره إلى تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن ولاية هطاي.
وكانت الاستخبارات التركية ألقت القبض في
سوريا على منفذي الهجوم المدعو "يوسف نازك" في عام 2018، و"محمد
ديب كورالي" في كانون الثاني/ يناير الماضي وأحضرتهما إلى تركيا.
وكان تفجيران وقعا بقضاء ريحانلي بولاية هاطاي
جنوبي تركيا في 11 آيار/ مايو 2013، أوديا بحياة 53 شخصاً، وتسببا بجرح العشرات.