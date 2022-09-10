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تركيا تعتقل عنصرا في حزب العمال تلقى تدريبات في اليونان والعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-10T15:21:28+0000
تركيا تعتقل عنصرا في حزب العمال تلقى تدريبات في اليونان والعراق

شفق نيوز/ ألقت فرق الأمن التركية القبض على عنصر في حزب العمال الكوردستاني كان قد تلقى تدريبات في اليونان والعراق، وفقا لما ذكرته اليوم السبت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية قولها، إنه تم القبض على الإرهابي الملاحق "أونال غ" في إسطنبول.

وأضافت أن أونال غادر إلى اليونان بطريقة غير قانونية عام 2021، حيث خضع لتدريبات على يد عناصر حزب العمال في مخيمات هناك، ثم توجه إلى العراق.

كما أشارت إلى أن أونال، المطلوب للعدالة بتهمة الانتماء إلى الحزب، عاد إلى تركيا قادما من العراق، في تموز/يوليو المنصرم، وتم القاء القبض عليه في إسطنبول.

ولفتت إلى أن أونال كان يستخدم لقب "هبون" عندما كان ينشط في صفوف حزب العمال في منطقة أسوس في العراق، أما في اليونان فكان يستخدم لقب "سنار".

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