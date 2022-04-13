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تركيا تعترف بالتهديد الايراني وتحث لتعزيز التعاون مع اسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-13T07:45:23+0000
تركيا تعترف بالتهديد الايراني وتحث لتعزيز التعاون مع اسرائيل

شفق نيوز/ نقلت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية عن السفير التركي لدى واشنطن، حسن مراد ميركان، اعترافه بأن إيران تشكل تهديدًا لإسرائيل وتركيا بسبب طموحاتها النووية.

ووفق الصحيفة العبرية، كتب الدبلوماسي التركي الرفيع في مقاله الذي نُشر في ”مجلة مركز دايان للدراسات الاستراتيجية“ بجامعة تل أبيب، أن ”إسرائيل وتركيا يجب أن تكونا قادرتين على البناء على القواسم المشتركة بينهما وتعزيز حوار مستدام، مع تنحية الآراء المتباينة جانبًا“.

ودعا السفير التركي، وفقًا لما نقلته الصحيفة العبرية، إلى“تحويل العلاقات التركية الإسرائيلية على أساس إعادة بناء الثقة المتبادلة“، وأوضح لماذا في رأيه يتعين على البلدين إقامة تعاون في العديد من المجالات.

ونقلت ”يديعوت أحرونوت“ عن مراد ميركان قوله في مقالته إنه لا يمكن توقع أن تتفق إسرائيل وتركيا في كل شيء، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا.

وأضاف أنه حتى لو لم يتم حل جميع الخلافات، فإن“المصالح الجيوستراتيجية التركية والإسرائيلية تملي شراكة وثيقة ومتعددة الطبقات“.

وجاء في المقال أن ”المشاركة التركية الإسرائيلية الشفافة في الشؤون الإقليمية ستكون مثالًا يحتذى به في ما يتعلق بإعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية، بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا نغفل عن المكاسب المحتملة التي يمكن أن تحققها الشراكة التركية الإسرائيلية المنظمة للمناطق خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل القوقاز وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء“.

وقال السفير: ”يجب على الشعبين التركي والإسرائيلي دعم رئيسيهما لتحقيق هذه الرؤية واغتنام الفرصة لتغيير العلاقات التركية الإسرائيلية بشكل بناء، على أساس الثقة المتبادلة والاعتماد المتبادل“.

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