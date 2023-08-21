تركيا "تضع قدماً غازية" في أوروبا عبر اتفاقية "تاريخية" مع المجر

شفق نيوز/ أعلنت شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش"، اليوم الاثنين، عن توقيعها اتفاقية "تاريخية" مع المجر في مجال تصدير الغاز الطبيعي، فيما عدتها الأولى للتصدير لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا وستساهم في ضمان أمن الإمدادات للقارة العجوز.

ووفق ما ذكرته وكالة الأناضول، فإن الاتفاقية تأتي تزامناً مع زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المجر.

وأوضحت الشركة أن الاتفاقية وُقّعت مع شركة MVM CE Energy الحكومية تماشياً مع أهداف تركيا الاستراتيجية في مجال الطاقة.

وذكرت أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية تركيا في أن تصبح دولة مركزية في مجال الغاز الطبيعي.

كما أضافت الشركة التركية في بيان، الإثنين 21 أغسطس/آب، أن الاتفاقية وقّعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووكيل الإدارة العامة بوزارة الطاقة المجرية جابور تشيبك، ومدير عام "بوتاش" برهان أوزجان.

بينما لفت البيان إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شحنات الغاز الطبيعي بالوصول من تركيا إلى المجر اعتباراً من العام المقبل، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشكل أيضاً التعاون في استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في تركيا ومنشآت التخزين في البلدين.

أول اتفاقية مع دول غير حدودية

فيما أكد البيان أن الاتفاقية هي الأولى في تصدير الغاز لدولة أوروبية ليست حدودية مع تركيا، مشيراً إلى أنها ستساهم في ضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا.

يشار أن تركيا وقعت، في يناير/كانون الثاني الماضي، اتفاقية مع بلغاريا لتصدير 1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 13 عاماً.

في وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلاده، تكللت بالاتفاق على زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.

حيث أوضح سيارتو في تصريح للإذاعة الرسمية بالمجر، الإثنين، أنه من المتوقع أن يجري أردوغان زيارة أخرى إلى المجر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما أشار إلى أنه سيتم التوقيع على اتفاقية بشأن إقامة شراكة استراتيجية خلال الاجتماع المرتقب. وأكد سيارتو أن البلدين اتفقا خلال زيارة الرئيس التركي على زيادة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بينهما.

بينما لفت إلى أن بلاده مهتمة بشراء الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب السيل التركي، مشيراً في هذا السياق إلى دور تركيا المهم في مجال نقل الطاقة.