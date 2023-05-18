تركيا تشكل لجنة لتطبيع العلاقات مع سوريا

شفق نيوز / أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الخميس، عزم بلاده تشكيل لجنة ووضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات مع سوريا.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات للصحفيين، إن أنقرة قررت وضع "خارطة طريق"، مضيفا أنه "ستتشكل لجنة في المستقبل القريب، تضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارات أخرى، لبدء العمل على وضع خارطة الطريق".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، وافقوا على توجيه نوابهم لإعداد خارطة طريق لتعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن "الوزراء ناقشوا بشكل موضوعي وصريح قضايا إعادة العلاقات السورية التركية في مختلف المجالات".