سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تركيا تسعف أوروبا بالبطانيات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-11T06:08:03+0000
تركيا تسعف أوروبا بالبطانيات

شفق نيوز/ قالت صحيفة "يني شفق" التركية في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن تركيا زادت صادراتها من السلع الشتوية والبطانيات والمواقد إلى أوروبا بعد أن بدأت أزمة الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بدء أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، "زادت صادرات السلع الشتوية والبطانيات واللحف (التركية)، وكذلك الطلب على المواقد".

ونقلت الصحيفة عن إحدى شركة النسيج في مدينة بورصة، أنه مع تطور أزمة الطاقة في أوروبا، تم إعادة توجيه الطلبات من مناطق أخرى إلى تركيا.

وأكد صاحب الشركة أن حجم مبيعات شركته يتزايد باطراد، خاصة في الأشهر الخمسة الماضية.

وفي وقت سابق قالت تقارير إعلامية إن ألمانيا رصدت  83 مليار يورو لهذا الغرض، في إطار خطة بـ200 مليار لحماية الاقتصاد وتعويض ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء للعام 2023، الناجم عن العقوبات ضد روسيا.

كذلك تشكو معظم الدول الأوروبية من نقص في موارد الطاقة، ما انعكس سلبا على اقتصاداتها وأدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وسط مخاوف من شتاء قد يكون قاسيا على مواطني هذه الدول.

 

related

تركيا تضبط 795 ألف مهاجر غير نظامي في 3 سنوات

Date: 2019-07-30 20:34:10
تركيا تضبط 795 ألف مهاجر غير نظامي في 3 سنوات

أردوغان يشكو عبء ملايين اللاجئين السوريين

Date: 2019-09-18 16:14:47
أردوغان يشكو عبء ملايين اللاجئين السوريين

رسالة تركية إلى إسرائيل: مستعدون للتفاوض

Date: 2019-12-15 11:40:22
رسالة تركية إلى إسرائيل: مستعدون للتفاوض

ترامب مهدداً تركيا: إذا فعلت أي شيء خارج الحدود سأدمر اقتصادها بالكامل

Date: 2019-10-07 19:18:01
ترامب مهدداً تركيا: إذا فعلت أي شيء خارج الحدود سأدمر اقتصادها بالكامل

العدالة والتنمية التركي يحذّر أوروبا من موجة هجرة جديدة: أكبر من سابقاتها

Date: 2020-02-04 20:23:35
العدالة والتنمية التركي يحذّر أوروبا من موجة هجرة جديدة: أكبر من سابقاتها

تركيا: سنعيد دواعش سوريا إلى أوروبا.. لسنا فندقاً

Date: 2019-11-02 13:10:22
تركيا: سنعيد دواعش سوريا إلى أوروبا.. لسنا فندقاً

اوروبا تتفق على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لحل قضية المهاجرين

Date: 2021-06-25 04:43:25
اوروبا تتفق على تقديم 3 مليارات يورو لتركيا لحل قضية المهاجرين

تركيا تتحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر ودول خليجية

Date: 2021-03-08 10:24:43
تركيا تتحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر ودول خليجية