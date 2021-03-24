تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا خلال 2021

شفق نيوز/ سجلت تركيا، يوم الأربعاء، أعلى حصيلة لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" منذ بداية العام 2021.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 29762، ليصل إلى مستوى 3091282 حالة.

وذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس بلغت 30316 شخصا بعد تسجيل 146 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 17761 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى 2881643 شخصا.