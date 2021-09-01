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تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-01T19:49:00+0000
تركيا تسجل حصيلة وفيات قياسية بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيلها أكبر حصيلة يومية للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد منذ 6 مايو الماضي.

وأشارت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، إلى أنها سجلت 23946 إصابة بفيروس كورونا و290 وفاة.

يذكر أن تركيا سجلت مؤشرا قياسيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في 16 أبريل الماضي، حيث بلغ 63082 حالة.

وبدأت معدلات الإصابات الجديدة بالانخفاض منذ ذلك الحين، واستقرت في النصف الأول من شهر يوليو عند مستوى 5-7 آلاف إصابة جديدة يوميا.

ولكن في النصف الثاني من يوليو الماضي عاودت معدلات الإصابات بكورونا في تركيا الارتفاع.

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