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تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجاً على اتصال مع "قسد"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-20T16:31:09+0000
تركيا تستدعي سفير السويد احتجاجاً على اتصال مع "قسد"

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية التركية، يوم الثلاثاء، سفير السويد لدى أنقرة، احتجاجاً على محادثات أجراها وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، مع قيادة تحالف قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت وكالة الأناضول المقربة من الحكومة، أن الخارجية التركية استدعت سفير ستوكهولم لدى أنقرة، ستافان هيرستريوم، حيث دانت بشدة لقاء بعض وزراء السويد مع "قياديين إرهابيين".

ويأتي هذا التحرك بعد أن أجرى وزير الدفاع السويدي اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع قائد قوات سوريا الديمقراطية، فرحات عبدي شاهين، حيث أعلن هولتكفيست استعداد بلاده لدعم هذا التنظيم.

وتعتبر الحكومة التركية قوات سوريا الديمقراطية تنظيما "إرهابيا"، حيث تتكون بالدرجة الأولى من عناصر وحدات حماية الشعب الكوردية، التي تمثل، حسب رواية أنقرة، ذراعا سوريا لحزب العمال الكوردستاني، الذي تحاربه السلطات التركية داخل وخارج البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

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