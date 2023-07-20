تركيا ترفع معدل الفائدة إلى 17,50%

شفق نيوز / أعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 17,50 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك التركي، حفيظة غاية أركان.

وأكد المركزي التركي، في بيان له عزمه "مواصلة سياسة التشديد النقدي للحد من التضخم في أقرب وقت ممكن وتثبيت توقعات التضخم والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير".

ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات وموازنة الحساب الجاري عبر دعمها بعائدات السياحة ستسهم بقوة في استقرار الأسعار".

وأشار البنك المركزي التركي، إلى دعم "سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة، وبالحد اللازم، حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم".

وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع".

والشهر الماضي، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس، إلى 15 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.