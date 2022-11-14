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تركيا ترفض تعزية السفارة الأمريكية بضحايا تفجير اسطنبول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-14T08:48:38+0000
تركيا ترفض تعزية السفارة الأمريكية بضحايا تفجير اسطنبول

 شفق نيوز/ قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن بلاده لا تقبل التعزية التي وجهتها السفارة الأمريكية، عقب التفجير في شارع الاستقلال "تقسيم" والذي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وجرح 82.

وقال صويلو في تصريح: "لا تقبل التعزية من السفارة الأميركية ونرفضها.. نعرف من يدعم الإرهاب في شمال سوريا، ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا م خلال هذا الهجوم"، مشددا على أن "من يدعم المنظمات الإرهابية شمال سورية هو من نفّذ الهجوم ضدنا".

ونشرت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، صورة لامرأة قالت إنها "مشتبه بها تنفيذ الهجوم الإرهابي وهي سورية تدعى أحلام البشير".

وبينت تقارير صحفية تركية، أن أحلام البشير تابعة لحزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة PKK، وقد دخلت بطريقة غير شرعية من عفرين إلى تركيا قبل أسبوع.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في الساعات الأولى من صباح الإثنين، القبض على الشخص الذي ترك قنبلة تسببت بانفجار دام بشارع الاستقلال في إسطنبول، أمس الأحد.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فقد اتهم صويلو حزب العمال الكوردستاني (PKK) بالوقوف وراء الهجوم، الذي ضرب أكثر شوارع المدينة ازدحاما وأدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 80.

 

  

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