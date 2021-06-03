تركيا ترسل قوات مكافحة الشغب إلى قطر

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الخميس، أن البرلمان التركي وافق على خطاب نوايا موقع بين تركيا وقطر يتم بموجبه إرسال قوات مكافحة الشغب التركية إلى الدوحة؛ للمشاركة في تأمين كأس العالم 2022.

ويعود توقيع خطاب النوايا الذي وافق عليه البرلمان التركي إلى العام 2019.

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، قدم رئيس حزب العدالة والتنمية، رجب طيب أردوغان، خطاب النوايا إلى البرلمان في 7 يناير 2020 للموافقة عليه. وقدم رئيس مجلس النواب مصطفى شنطوب اقتراحا للبرلمان في 17 يناير 2020، ينص على الموافقة على خطاب النوايا.

وأشارت إلى أنه تمت الموافقة على اقتراح الموافقة على خطاب النوايا من قبل لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية برئاسة نائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول عاكف شاتاي كيليش، أمس الأربعاء.

ونقلت صحيفة جمهورييت التركية عن نائب وزير الخارجية يافوز سليم كيران أن التوقيع على خطاب النوايا بين تركيا وقطر يهدف لتعزيز التعاون في المجال الأمني ​​استعدادًا لاستضافة قطر مونديال 2022، وقال "من المتصور أن تساعد قواتنا الشرطية قطر في هذا التنظيم".

وأضاف كيران، "هدفنا هو وضع إطار قانوني لتعاوننا الأمني ​​في الفعاليات الدولية واسعة النطاق التي تستضيفها كلا البلدين، وبالتالي سيتم التعاون في اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة والإرهاب".