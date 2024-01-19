تركيا ترجح شن عمليات عسكرية جديدة داخل العراق وسوريا

شفق نيوز/ رجحت وزارة الدفاع التركية تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية والسورية ضد حزب العمال الكوردستاني.

وقال مسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي إنه "بموجب القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس، تركيا لها كل الحق في تنفيذ عمليات للحفاظ على أمن حدودها. القوات المسلحة التركية فعلت وستفعل كل ما هو ضروري أينما ومتى كان ضرورياً"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتأتي هذه التصريحات بعد مقتل 9 جنود أتراك في شمال العراق الأسبوع الماضي. وقتل الجنود التسعة في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني، مما دفع أنقرة إلى شن ضربات جوية وعمليات أخرى في شمال العراق وشمال سوريا.

كما أضاف المسؤول أن الاشتباكات وقعت في منطقة وادي الزاب بشمال العراق عندما هاجم عناصر حزب العمال الكوردستاني موقعاً أمنياً للقوات المسلحة التركية، مردفاً أن وادي الزاب هو موقع العملية التي تهدف إلى تأمين كامل للحدود العراقية التركية.

وأشار إلى أن أعضاء حزب العمال الكوردستاني شنوا في 12 كانون الثاني/ يناير الجاري هجمات متزامنة على عدة قواعد تركية بشمال العراق في وقت طقس سيئ وضعف لمدى الرؤية لكن الجنود الأتراك تمكنوا من صد جميع الهجمات باستثناء واحدة.

ومضى قائلاً إنه "في معركتنا ضد الإرهاب، لا يمكن الفصل بين العراق وسوريا. فسوريا هي المورد البشري الرئيسي للمنظمة الإرهابية، ويوجد حركة تنقل متكررة بين العراق وسوريا".

ولفت إلى أن تركيا قد تجري عمليات جديدة عبر الحدود في العراق وسوريا وقد توسع أيضاً إذا احتاجت ذلك مناطق تنفيذ العمليات.

ومنذ عام 2019 نفذت تركيا سلسلة من العمليات عبر الحدود في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني أطلقت عليها اسم "المخلب".

يذكر أن حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، حمل السلاح ضد الدولة التركية عام 1984 وقتل في الصراع أكثر من 40 ألفاً.

فيما تركز الصراع دائماً بمناطق ريفية جنوب شرقي تركيا، قبل أن يتحول إلى جبال إقليم كوردستان في العراق التي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال العراق بمنطقة لحزب العمال الكوردستاني وجود فيها.

كما توغلت تركيا عسكريا أيضاً في شمال سوريا مستهدفة وحدات حماية الشعب التي تعتبرها جناحاً لحزب العمال الكوردستاني.