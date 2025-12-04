تركيا تدعو روسيا وأوكرانيا لعدم استهداف البنية التحتية للطاقة في الحرب

شفق نيوز- أنقرة

دعا وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، يوم الخميس، روسيا وأوكرانيا وجميع الأطراف الأخرى إلى عدم استهداف البنية التحتية للطاقة في الصراع الدائر بينهم وإنها تريد استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي وقعت قبالة سواحل تركيا على البحر الأسود.

وقال بيرقدار في تصريحات للصحفيين، "نأمل أن تنتهي هذه الحرب المروعة، لكن اعتبارا من اليوم أيضا، نطلب من الطرفين، روسيا وأوكرانيا، أن يبقيا البنية التحتية للطاقة خارج هذه الحرب".

وتابع "نحن بحاجة إلى الحفاظ على تدفقات الطاقة دون انقطاع"، مضيفا أنه "يجب الحفاظ على سلامة طرق مثل خطوط أنابيب اتحاد بحر قزوين".

وقالت أنقرة، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي حافظت على علاقات جيدة مع كل من كييف وموسكو منذ بداية الحرب، إن "الهجمات على السفن المرتبطة بروسيا بالقرب من تركيا غير مقبولة وحذرت الطرفين من تبعاتها، وبحثت المسألة في اجتماع للحلف أمس الأربعاء".

وبعد الهجمات، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنع وصول أوكرانيا إلى البحر وقال إن روسيا ستكثف هجماتها على منشآت وسفن لكييف.

وأعلنت أوكرانيا، التي تستهدف صادرات النفط الروسية في وقت تقصف فيه موسكو شبكتها الكهربائية، مسؤوليتها عن هجوم بزوارق مسيرة على ناقلتين فارغتين كانتا متجهتين نحو ميناء روسي الأسبوع الماضي، لكنها نفت أي صلة لها بحادث آخر وقع يوم الثلاثاء حين قالت ناقلة ترفع العلم الروسي محملة بزيت دوار الشمس إنها تعرضت لهجوم بمسيرات.