تركيا تحمّل الدول الإقليمية مسؤولية الحفاظ على وحدة سوريا

شفق نيوز/ حمل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، الدول الإقليمية "المسؤولية الكبرى" في توجيه التطورات في سوريا نحو الاتجاه الصحيح، فيما أوضح أن الجهود منصبة للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع حول سوريا والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وزراء خارجية دول عدة.

وأضاف فيدان أن "بلاده مستعدة للقيام بدورها من أجل تسهيل (الطريق الصعب) أمام الشعب السوري، لافتا بأن مؤشرات عودة الحياة إلى طبيعتها "تزداد قوة كل يوم".

وتابع، أن "حضور وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني هذا الاجتماع يعتبر "لحظة فارقة وتاريخية".

وأكد، "خلال هذه الفترة الحرجة، يجب أن نعمل كقوة موازنة بين توقعات المجتمع الدولي والحقائق التي تواجهها الإدارة الجديدة في سوريا، ومن الممكن إنشاء آلية أو لجان تنسيقية لجعل الجهود أكثر فعالية، وينبغي تحديد القطاعات ذات الأولوية لتوفير المزيد من الإعفاءات من العقوبات في الفترة المقبلة".

وشدد، أن "يعلن تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) حل نفسه، وإذا كان قسد صادقا في مساعيه للاندماج مع الحكومة المركزية فعليه أن يعلن حله نفسه"، مردفاً أن "التنظيم لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للأغلبية العربية شرقي الفرات ويواصل نهب الموارد الطبيعية التي يحتاجها الشعب السوري، كما يمكننا العمل معا لتعزيز قدرة الإدارة الجديدة على مكافحة داعش بفعالية".