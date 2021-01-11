تركيا تحكم على "الداعية الراقص" بالسجن 1074 عامًا

شفق نيوز/ أصدرت محكمة إسطنبول حكمها في قضية الداعية الراقص وزعيم منظمة الجريمة المنظمة، عدنان أوكتار، التي يحاكم فيها 236 متهمًا، منهم 78 قيد الاعتقال.

وحكمت المحكمة اليوم الاثنين على أوكتار بالسجن لمدة 1074 عامًا و9 أشهر، وفقًا لما نشرته جريدة «سوزجو» التركية.

كان الادعاء التركي قد طالب بمحاكمة أوكتار بالسجن لمدة تتراوح من 150 حتى 1365 عامًا، بتهمة إنشاء وإدارة المنظمات لغرض ارتكاب الجرائم، والاعتداء الجنسي بتهديد السلاح، والاعتداء الجنسي على الأطفال بالإكراه، وحرمان شخص من حريته باستخدام القوة، والعنف ضد من لا يستطيع الدفاع عن نفسه، ومنع الحق في التعليم، ومحاولة التجسس السياسي والعسكري، وتزوير وثائق خاصة، وجرائم غش وتهريب.

وقدم الداعية الراقص برنامجًا عنوانه "عدنان أوكتار وقططه البشرية»، لمناقشة القضايا الدينية، برفقة سيدات أطلق عليهن «القطط»، واخترع عدنان طريقة مختلفة لشرح تعاليم الإسلام، فالرجل الذي عرف بأنه أغرب داعية إسلامي، يدعو للتسامح برفقة راقصات وفنانات إغراء مرتديات ملابس مثيرة وأمامهن زجاجات الخمر، رغم أن هذه الممارسات يحرمها علماء المسلمين.