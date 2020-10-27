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تركيا تحكم بسجن موظف في القنصلية الأمريكية

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-27T16:10:52+0000
تركيا تحكم بسجن موظف في القنصلية الأمريكية

شفق نيوز/ قضت محكمة تركية بسجن الموظف بالقنصلية الأميركية، نظمي متا جان تورك، لمدة 5 سنوات وشهرين بتهمة انتمائه لتنظيم غولن الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، وفق ما أفاد تلفزيون الحرة الذي تموله واشنطن.

وكانت النيابة العامة قالت أنها تقدمت بأدلة تثبت ارتباط الموظف بمدراء أمن وعناصر من الشرطة عزلوا من مناصبهم لصلتهم بتنظيم رجل الدين فتح الله غولن.

وجان تورك موقوف منذ فبراير 2018 بناء على اعترافات أدلى بها موظف آخر في القنصلية الأميركية، حسبما تقول السلطات التركية.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة على خلفية توقيف أتراك يعملون في الممثليات الدبلوماسية الأميركية في تركيا.

وفي يونيو الماضي، حكم القضاء التركي على موظف تركي في القنصلية الأميركية في اسطنبول بالسجن لحوالي تسع سنوات لإدانته بـ"مساعدة مجموعة إرهابية".

وحكم على متين توبوز لإدانته بتهمة مساعدة جماعة غولن الذي تعتبره تركيا "العقل المدبر" لمحاولة الانقلاب عام 2016، وهو الأمر الذي نفاه غولن.


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