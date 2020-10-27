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تركيا تتهم "العمال الكوردستاني" بتنفيذ هجوم انتحاري

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-27T01:34:46+0000
تركيا تتهم "العمال الكوردستاني" بتنفيذ هجوم انتحاري

شفق نيوز/ أعلن مصدران أمنيان أن هجوما بقنبلة وقع جنوب تركيا يعتقد أنه ناجم عن تفجير انتحاري يشتبه بأن ناشطا كورديا نفّذه.

وقال محافظ هاتاي رحمي دوغان إن انفجارا وقع مساء يوم الإثنين في مدينة إسكندرونة الواقعة ضمن محافظته جنوب تركيا، محمّلا مسؤوليته لواحد من ”انتحاريين“.

وقال دوغان ”اشتبهت قواتنا الأمنية عند نقطة تفتيش في مدينة باياس بإرهابيين تم تحييد أحدهما بعد تعقّبهما إلى إسكندرونة، في غضون ذلك، وقع انفجار“.

وجاء في تغريدة أطلقها ”لم يقتل أحد آخر، لكن العملية الأمنية مستمرة“.

وقال مصدر أمني تركي إن الشخصين ينتميان لحزب العمال الوكردستاني المحظور، وإن رقيبا في الجيش أصيب في التفجير، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وتابع المصدر إن الشخصين حاولا الفرار، لكن بعدما أدركا أنه سيتم القبض عليهما فجّر أحدهما قنبلة كان يحملها، ولاذ الآخر بالفرار.

ويقود حزب العمال الكوردستاني منذ العام 1984 تمرّدا ضد الحكومة التركية، وهو مصنّف إرهابيا في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

 

 


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