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تركيا تتهم السويد بتزويد حزب العمال الكوردستاني بقاذفات في سوريا والعراق

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-17T08:48:03+0000
تركيا تتهم السويد بتزويد حزب العمال الكوردستاني بقاذفات في سوريا والعراق

شفق نيوز/ اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الجمعة، السويد بتزويد حزب العمال الكوردستاني بعدد كبير من القاذفات المضادة للدروع في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، اليوم عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفقا لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وقال الوزير في تصريحه "استولينا على عدد كبير من قاذفات AT-4 السويدية المضادة للدبابات في عملياتنا ضد (pkk) بسوريا والعراق، وكشفنا عن صورها وأرقامها التسلسلية في اجتماعاتنا مع نظرائنا".

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