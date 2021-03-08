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تركيا تتحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر ودول خليجية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-08T10:24:43+0000
تركيا تتحدث عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر ودول خليجية

شفق نيوز/ تحدثت الرئاسة التركية، يوم الاثنين، عن إمكانية فتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج، لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن "هناك إمكانية لفتح صفحة جديدة مع مصر وعدد من دول الخليج، للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".

وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية عزل الجيش المصري للرئيس الراحل، محمد مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما أدانت السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".

وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.

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