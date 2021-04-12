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تركيا تبني حدودا مصطنعة بعمق 32 كم داخل الأراضي السورية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-12T08:08:14+0000
تركيا تبني حدودا مصطنعة بعمق 32 كم داخل الأراضي السورية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "هاوار" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بأن تركيا تبني "حدودا مصطنعة مدعومة بقواعد عسكرية على عمق 32 كم داخل الأراضي السورية".

ونقلت الوكالة التابعة "للإدارة الذاتية" عن الرئيس المشترك في "مقاطعة تل أبيض" حميد العبد، قوله؛ إن تركيا تقوم ببناء حدود داخل العمق السوري بمسافة 32 كم ، مشيرا إلى أن هذا يتزامن "تعزيز تركيا عددا من قواعدها العسكرية بأسلحة ثقيلة ورادارات متطورة، إلى جانب حفر الخنادق ورفع السواتر بطول 15 كم بمحاذاة الطريق الدولي الـM4 في محيط عين عيسى".

وتعليقا على ذلك قال العبد إن "هناك مساعي لعزل المناطق المحتلة شمال الطريق الدولي عن جنوبه، ظهرت بوادرها من خلال بناء 5 قواعد عسكرية في ناحية عين عيسى يعمل الاحتلال على ربطها".

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