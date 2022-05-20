تركيا تبدأ بمبادرات مع العراق ولبنان والأردن لعودة السوريين

شفق نيوز/ صرّح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك، أن بلاده بدأ بمبادرات مع دول عربية بهدف إعادة اللاجئين السوريين “طوعياً” إلى بلادهم.

وقالت أوغلو إن تركيا ستواصل محاربة “حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) في سوريا، “الذي يمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم”.

وذكر أنه بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدأوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أنه “نتيجة للجهود التركية في توفير الاستقرار في المناطق السورية التي تم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، عاد قرابة 500 ألف سوري إلى مناطقهم”.

وأشار إلى أنه في حال عدم معالجة العوامل المسببة للهجرة مثل المشاكل الأمنية والاقتصادية فإنه يجب الانتباه لعواقب الهجرة، مؤكدا على ضرورة التعامل مع المسألة بنهج عالمي ومستدام.

ولفت إلى “ضرورة تشجيع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهاجرين”، مشيرا إلى “اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل، وأن الهدف لنهاية العام الجاري بناء 100 ألف منزل”.

ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا أنها ذات أهمية حيوية لـ 2.4 مليون سوري.