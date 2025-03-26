تركيا.. بلدية إسطنبول تودع "إمام أوغلو" بانتخاب بديلاً عنه

شفق نيوز/ انتخب المجلس البلدي في مدينة إسطنبول التركية، يوم الأربعاء، "نوري أصلان" رئيساً مؤقتاً لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية "أكرم إمام أوغلو" على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول اختار أعضاؤه وعددهم 314 عضواً، "أصلان" لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتاً، ومن المقرر أن يدير "أصلان" شؤون المدينة للفترة المتبقية في ولاية إمام أوغلو.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، تعليق عمل "أكرم إمام أوغلو" كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".

وأوضح البيان أنه تم اعتقال "إمام أوغلو"، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".

وتتواصل الاحتجاجات في تركيا حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ تحرّك واسع تنديداً باعتقال رئيس بلدية إسطنبول قبل أسبوع.

وقال محتجون مناهضون للحكومة في تركيا إنهم يستعدون لمواصلة حملة التظاهرات التي اندلعت بعد سجن "أكرم إمام أوغلو"، رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات مع الشرطة.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، أن "استعراضهم" سيفشل.