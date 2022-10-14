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تركيا.. انفجار منجم يتسبب بسقوط قتيلين وعشرات المحاصرين

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-14T20:14:46+0000
تركيا.. انفجار منجم يتسبب بسقوط قتيلين وعشرات المحاصرين

شفق نيوز/ قضى شخصان على الأقل وجرح 20 شخصا آخرين في انفجار في منجم فحم بشمال تركيا، بحسب ما أعلن وزير الصحة الجمعة، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة فخر الدين خوجة، فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصا محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الانفجار نجم عن محول في منجم الفحم المملوك لمشاريع الفحم الصلب التركية الحكومية، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال مكتب محافظ بارتين إن الانفجار وقع على عمق 300 متر تحت مدخل المنجم حوالي الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تركية أشخاصا يتم نقلهم إلى سيارات الإسعاف، فيما احتشد أفراد الطوارئ في المنطقة.

وقالت وكالة الأناضول إن وزير الطاقة فاتح دونمز ووزير الداخلية سليمان صويلو توجها إلى مكان الحادث.

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