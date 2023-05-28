تركيا.. انطلاق جولة الحسم للانتخابات الرئاسية

شفق نيوز / انطلقت في عموم تركيا صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية والحاسمة للانتخابات الرئاسية والتي ينافس عليها رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي، ومرشح الأحزاب المعارضة "تحالف الأمة" كمال كليجدار أوغلو.

وبدأ المواطنون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 صباحا، وستستمر لغاية الساعة الخامسة عصرا.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي ما يزيد عن 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.

وفي 14 مايو/أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من أردوغان، وكليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.