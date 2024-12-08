تركيا: انتهت حقبة مظلمة في سوريا والعماليون لن يكونوا شركاء بأي حوار مستقبلي

شفق نيوز/ اعتبر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، أنه "نهاية لفترة مظلمة"، فيما أشار إلى أن أنقرة لا تعلم اي شيء عن مصير الأسد.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "النظام السوري لم يكن يهتم بشعبه و بالمباحثات والحوار الوطني كان بإمكانه الاستفادة من فرصة مباحثات استانة للتوصل الى مصالحة وطنية ولكنه لم يرغب بذلك".

وأضاف أن "بسقوط نظام الأسد، انتهت حقبة من عدم الاستقرار في سوريا استمرت 14 عاماً"، لافتاً إلى أن "الرئيس أردوغان مد يده للنظام السوري من أجل تحقيق الوحدة في سوريا، لكن ذلك قوبل بالرفض".

وتابع الوزير التركي: "نحن قلقون من تنظيمات مثل تنظيم داعش التي ربما تستغل هذه التطورات في سوريا ونحن من تركيا نراقب عن كثب داعش وحزب العمال الكوردستاني، لضمان عدم سيطرتها على اي اجزاء من سوريا بأي شكل من الأشكال وننسق مع الأصدقاء مثل الولايات المتحدة في هذا المجال".

وزاد: "العماليون لا يمكن أن يكونوا جزءا من المعارضة والفصائل السورية، لأنها ليست فصائل سورية هي فصائل ارهابية والجميع يعرف ذلك، لذا لن يكون هناك اي تعاون معها اطلاقاً".

وخلص وزير الخارجية التركي، إلى القول: "في حال وجدنا أي من هذه التهديدات فإن تركيا سوف تتصرف وتتخذ الاجراءات المناسبة".